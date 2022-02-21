Чотири дні обстрілів на Донбасі: бойовики пошкодили 104 будинки, поранені цивільні

За його словами, з 17 по 20 лютого бойовики пошкодили 104 будинки і поранили 4 цивільних.

"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території були пошкоджені 104 домоволодіння мирних жителів. 4 людини отримали контузії та мінно-вибухові поранення", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за останні день і ніч на лінії розмежування були пошкоджені 22 будинки мирних жителів.

"За минулу ніч і сьогоднішній день, в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування були пошкоджені 22 будинки мирних жителів", - пише Каплін.

При цьому 14 будинків було пошкоджено в селі Новогнатівка, 4 будинки - в селі Перемога, по одному будинку в селах Славне (1 будинок), Малинове, смт Південне та Луганське.