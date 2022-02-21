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Чотири дні обстрілів на Донбасі: бойовики пошкодили 104 будинки, поранені цивільні

Автор: Наталья Скороход

Бойовики обстрілюють житлові райони Донбасу, нехтуючи безпекою мирного населення. За чотири дні, з 17 по 20 лютого, окупанти пошкодили 104 будинки, поранили місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника місії "проліска" Євгена Капліна.

За його словами, з 17 по 20 лютого бойовики пошкодили 104 будинки і поранили 4 цивільних.

"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території були пошкоджені 104 домоволодіння мирних жителів. 4 людини отримали контузії та мінно-вибухові поранення", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за останні день і ніч на лінії розмежування були пошкоджені 22 будинки мирних жителів.

"За минулу ніч і сьогоднішній день, в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування були пошкоджені 22 будинки мирних жителів", - пише Каплін.

При цьому 14 будинків було пошкоджено в селі Новогнатівка, 4 будинки - в селі Перемога, по одному будинку в селах Славне (1 будинок), Малинове, смт Південне та Луганське.

Нагадаємо, що загострення на Донбасі почалося 17 лютого. Бойовики в цей день почали активні обстріли. У Луганській області цього дня снаряди влучили на території школи та дитячого садка.

Також повідомлялося, що бойовики розміщують артилерію і бронетехніку в районах житлових будинків на Донбасі. Це роблять для того, щоб спровокувати українську армію.

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