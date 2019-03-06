Четверта українська тенісистка пробилася в основу турніру в Індіан-Уеллсі

Козлова в двох сетах обіграла 79 ракетку світу

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова прошла отбор и во второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Теннисистка в квалификации в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 7:6(6). Матч продлился 1 час и 56 минут.

На старте основы украинку ждет поединок против Катержины Синяковой (WTA 42) из Чехии. Счет личных встреч 1-1.

Предыдущие три сезона у Катерины не получалось преодолеть квалификационный барьер в Индиан-Уэллсе, а в 2015 году она смогла пробиться в основную сетку турнира, где уступила в первом круге.

Таким образом, представительство Украины на турнире в США в этом году увеличилось до четырех.