Четвертая за день. В Украине снова масштабная тревога из-за МиГ-31К
Вечером пятницы, 3 мая, в Украине в очередной раз за день объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано с самолетом МиГ-31К, взлетевшим с аэродрома в России.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Сначала в 21:43 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. Впоследствии же предупреждение распространилось на все регионы.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - сообщили Воздушные силы.
Это уже четвертая масштабная тревога за сегодняшний день, вызванная взлетом МиГа. Это связано с тем, что самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".
Обновлено в 22:35.
В Киеве и по регионам объявлен отбой воздушной тревоги.
В воздушных силах также напомнили, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Воздушные тревоги в Украине
В Украине 3 мая уже трижды объявляли масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К. Вероятно, россияне проводят пробные вылеты самолета – это частая практика накануне масштабных обстрелов.
Следует заметить, что в ближайшие выходные празднуется Пасха – поэтому в ВСУ заявили о возможных атаках россиян.
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