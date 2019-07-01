Чотири тенісистки претендують на звання першої ракетки після Вімблдону

Чотири тенісистки можуть обійти австралійку Ешлі Барті в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками Вімблдону. Про це повідомляється на сайті організації.

Стати першою ракеткою світу можуть японка Наомі Осака, чешки Кароліна Плішкова і Петра Квітова, а також голландка Кікі Бертенс.

Осаці, щоб повернутися на вершину рейтингу, потрібно дійти мінімум до третього кола. Плішкова потрібно щонайменше дістатися до півфіналу трав'яного Мейджора. Бертенс і Квітовою можуть очолити рейтинг тільки за умови перемоги на турнірі.

Нагадаємо, Ешлі Барті змістила на другу сходинку списку Наомі Осаку за підсумками трав'яного турніру серії Premier в Бірмінгемі.