Четверо гравців "Реала" увійшли до символічної збірної року ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала склад символічної збірної за підсумками 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Найбільше представництво в команді отримали гравці мадридського "Реала" - четверо. Також в команду потрапили за два футболісти "Ліверпуля", "Барселони" і "Ювентуса". Хтось думає "Парі Сен-Жермен".

Складу символічної збірної за підсумками 2019 року:

Воротар: Алісон Бекер ("Ліверпуль")

Захисники: Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Матейсен де Лігт ("Ювентус"), Марсело, Серхіо Рамос (обидва - "Реал")

Півзахисники: Еден Азар, Лука Модріч (обидва - "Реал"), Френкі де Йонг ("Барселона")

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Варто зазначити, що "Реал" провалив сезон 2018/19, не вигравши жодного титулу. У минулому сезоні каталонці показали більш успішний результат, ставши чемпіоном Іспанії і дійшовши до півфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, найкращим футболістом року за версією ФІФА був визнаний Мессі.