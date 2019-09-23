Четверо гравців "Реала" увійшли до символічної збірної року ФІФА

Оголошена команда за підсумками минулого сезону
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала склад символічної збірної за підсумками 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.
Найбільше представництво в команді отримали гравці мадридського "Реала" - четверо. Також в команду потрапили за два футболісти "Ліверпуля", "Барселони" і "Ювентуса". Хтось думає "Парі Сен-Жермен".
Складу символічної збірної за підсумками 2019 року:
Воротар: Алісон Бекер ("Ліверпуль")
Захисники: Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Матейсен де Лігт ("Ювентус"), Марсело, Серхіо Рамос (обидва - "Реал")
Півзахисники: Еден Азар, Лука Модріч (обидва - "Реал"), Френкі де Йонг ("Барселона")
Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус")
Варто зазначити, що "Реал" провалив сезон 2018/19, не вигравши жодного титулу. У минулому сезоні каталонці показали більш успішний результат, ставши чемпіоном Іспанії і дійшовши до півфіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, найкращим футболістом року за версією ФІФА був визнаний Мессі.