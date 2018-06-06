У четвер Парубій проведе нараду з головами фракцій щодо антикорупційного суду

На нараді мають погодити формат щодо ключової правки про право вето ради міжнародних експертів

Завтра голова Верховної ради Андрій Парубій проведе погоджувальну нараду з головами фракцій стосовно остаточного формату спірної правки про антикорупційний суд. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

"Алгоритм такий. Розпочнеться засідання комітету, на якому комітет має завершити з усіма іншими правками, і розпочнеться засідання ВР. У цей час відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій з головою Ради, на якій мають ознайомитись та погодити спільний формат щодо ключової правки про право вето на голосування", - заявив Ємець.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів прийняти поданий ним законопроект про антикорупційний суд, щоб він запрацював уже до кінця цього року.