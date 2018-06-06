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У четвер Парубій проведе нараду з головами фракцій щодо антикорупційного суду

НовиниПолітика    06.06.2018 - 17:00
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

На нараді мають погодити формат щодо ключової правки про право вето ради міжнародних експертів

Завтра голова Верховної ради Андрій Парубій проведе погоджувальну нараду з головами фракцій стосовно остаточного формату спірної правки про антикорупційний суд. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

"Алгоритм такий. Розпочнеться засідання комітету, на якому комітет має завершити з усіма іншими правками, і розпочнеться засідання ВР. У цей час відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій з головою Ради, на якій мають ознайомитись та погодити спільний формат щодо ключової правки про право вето на голосування", - заявив Ємець.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів прийняти поданий ним законопроект про антикорупційний суд, щоб він запрацював уже до кінця цього року.

Комітет рекомендує Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 Рада проголосує за проект про антикорупційний суд у четвер до обіду, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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