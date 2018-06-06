В четверг Парубий проведет совещание с главами фракций по антикоррупционному суду

На совещании должны согласовать формат по ключевой правки о праве вето совета международных экспертов

Завтра глава Верховной рады Андрей Парубий проведет согласительный совет с председателями фракций относительно окончательного формата спорной поправки об антикоррупционном суд. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Алгоритм такой. Начнется заседание комитета, на котором комитет должен завершить со всеми другими поправками, и начнется заседание ВР. В это время состоится согласительный совет руководителей фракций с председателем Совета, на которой должны ознакомиться и согласовать общий формат по ключевой правки о праве вето на голосования", - заявил Емец.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже до конца этого года.