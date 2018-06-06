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Интервью

В четверг Парубий проведет совещание с главами фракций по антикоррупционному суду

НовостиПолитика    06.06.2018 - 17:00
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

На совещании должны согласовать формат по ключевой правки о праве вето совета международных экспертов

Завтра глава Верховной рады Андрей Парубий проведет согласительный совет с председателями фракций относительно окончательного формата спорной поправки об антикоррупционном суд. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Алгоритм такой. Начнется заседание комитета, на котором комитет должен завершить со всеми другими поправками, и начнется заседание ВР. В это время состоится согласительный совет руководителей фракций с председателем Совета, на которой должны ознакомиться и согласовать общий формат по ключевой правки о праве вето на голосования", - заявил Емец.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже до конца этого года.

Комитет рекомендует Раде запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 Рада проголосует за проект об антикоррупционном суде в четверг до обеда, - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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