Замість чіткої антикризової стратегії країну продають оптом, - Нестор

Фото: Віктор Нестор (czk.org.ua)

Віталій Нестор вказав на грубі порушення розгляду і прийняття закону про ринок землі

У партії "Батьківщина" заявили про грубе порушення розгляду і прийняття закону про ринок землі та вимагають його скасування. Про це повідомив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Замість твердої переговорної позиції з зовнішніми кредиторами та чіткої антикризової стратегії, нашу країну задешево продають оптом. Продати все - це єдине, на що здатна ця влада", - заявив Нестор.

Він також зазначив, що "Батьківщини" зареєструвала у Верховній Раді проект постанови авторства Юлії Тимошенко і Вадима Івченко про скасування закону № 2178-10, який передбачає розпродаж українських земель сільгоспризначення.

"Рік тому Зеленський переможно вийшов у другий тур президентських виборів під гаслами народоправства і справедливості. А вже через рік, всупереч очікуванням українців, під покровом ночі та під час карантину спостерігав, як парламент виконував його вказівку з розпродажу української землі", - зазначив Нестор.

Авторами проекту постанови зазначається, що рішення Верховної Ради суперечить інтересам держави й людей і звертають увагу на зухвале порушення низки статей Регламенту (порушення вимог частини першої статті 116, частини першої статті 117, частин першої та другої статті 118, частинами другою і п'ятою статті 121).

"Фракція "Батьківщина" неодноразово звертала увагу на пленарному засіданні на наявність порушень регламентних приписів при розгляді та голосуванні зазначеного законопроекту. Однак, в порушення частини четвертої статті 48 Регламенту, головуючий не вжив заходів для усунення зазначених порушень, залишаючи звернення про порушення регламентних без належного розгляду", - йдеться у пояснювальній записці документа.

Нагадаємо, раніше Віталій Нестор закликав Кабінет міністрів України відреагувати на проблему зупинки виплат безробітним і передбачити можливість їх дистанційного обліку.