В честь погибшего пилота из Луганской области переименовали 203 авиационную бригаду ВСУ

203 учебная авиационная бригада Воздушных Сил ВСУ получила почетное наименование в честь пилота Владислава Рыкова, уроженца Луганской области, героически погибшего в боях против российских оккупантов.

Владислав Рыков пережил тяжелое детство: в шесть лет бандиты убили его семью. Мальчика спас милиционер Юрий Покусаев, который стал ему названным отцом и научил летать.

Во время полномасштабной войны Владислав вместе с отцом защищал Украину: сын – в боевом штурмовике, отец – в гражданском воздушном патруле. 7 февраля 2024 года, во время своего 385-го боевого вылета, Владислав Рыков погиб в Донецкой области - россияне сбили его ракетой Р-37.

За время войны пилот уничтожил более 80 российских танков, 65 бронированных машин, 18 пунктов управления и более 1300 российских военных. Его похоронили на Аллее Славы в Виннице.

Посмертно Владиславу Рыкову присвоили воинское звание полковника и высшее звание Героя Украины. Он стал полным кавалером орденов "За мужество", "Богдана Хмельницкого" и "Святого Юрия Победоносца". 1 апреля 2024 года Президент Украины передал орден "Золотая Звезда" его семье.