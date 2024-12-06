В честь погибшего пилота из Луганской области переименовали 203 авиационную бригаду ВСУ

В честь погибшего пилота Владислава Рыкова переименовали 203 учебную авиационную бригаду Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжества ко Дню Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Луганской областной военной администрации Артема Лысогора в Telegram.

203 учебная авиационная бригада Воздушных Сил ВСУ получила почетное наименование в честь пилота Владислава Рыкова, уроженца Луганской области, героически погибшего в боях против российских оккупантов.

Владислав Рыков пережил тяжелое детство: в шесть лет бандиты убили его семью. Мальчика спас милиционер Юрий Покусаев, который стал ему названным отцом и научил летать.

Во время полномасштабной войны Владислав вместе с отцом защищал Украину: сын – в боевом штурмовике, отец – в гражданском воздушном патруле. 7 февраля 2024 года, во время своего 385-го боевого вылета, Владислав Рыков погиб в Донецкой области - россияне сбили его ракетой Р-37.

За время войны пилот уничтожил более 80 российских танков, 65 бронированных машин, 18 пунктов управления и более 1300 российских военных. Его похоронили на Аллее Славы в Виннице.

Посмертно Владиславу Рыкову присвоили воинское звание полковника и высшее звание Героя Украины. Он стал полным кавалером орденов "За мужество", "Богдана Хмельницкого" и "Святого Юрия Победоносца". 1 апреля 2024 года Президент Украины передал орден "Золотая Звезда" его семье.