"Честный словарь": в ОП объяснили, что на самом деле означают призывы к дипломатии с РФ

"Честный дипломатический словарь: "Прекращение огня" - остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" - признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" - умиротворение агрессора, потеря территорий. Может, не стоит играть в эту словесную игру?" - написал Подоляк.

Напомним, недавно американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит украинское руководство "продемонстрировать открытость переговоров с РФ".

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в своем репертуаре выступил за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, якобы "переговоры закончат войну и принесут мир".

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