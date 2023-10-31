Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут деньги
Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи на восстановление инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"В направлении восстановления нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ". После ее подписания Еврокомиссия выделит 335 млн. евро помощи", - сказал Шмыгаль.
По его словам, средства выделят на:
- восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики;
- помощь бизнесу;
- антикоррупционные меры;
- защита окружающей среды;
- цифровизацию.
"Спасибо европейским союзникам за то, что они всегда рядом", - подчеркнул премьер.
Восстановление Украины
Минимальные потребности в восстановлении Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории.
О масштабах разрушений, амбициозных планах, приоритетах и о том, где брать деньги на большое восстановление, - читайте в материале РБК-Украина.
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