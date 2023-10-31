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Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут деньги

Вторник 31 октября 2023 14:52
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Еврокомиссия выделит 335 млн евро на восстановление Украины: куда пойдут деньги Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи на восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"В направлении восстановления нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ". После ее подписания Еврокомиссия выделит 335 млн. евро помощи", - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства выделят на:

  • восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики;
  • помощь бизнесу;
  • антикоррупционные меры;
  • защита окружающей среды;
  • цифровизацию.

"Спасибо европейским союзникам за то, что они всегда рядом", - подчеркнул премьер.

Восстановление Украины

Минимальные потребности в восстановлении Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории.

О масштабах разрушений, амбициозных планах, приоритетах и о том, где брать деньги на большое восстановление, - читайте в материале РБК-Украина.

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Еврокомиссия Кабинет Министров Украины инфраструктура Денис Шмыгаль Евросоюз
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