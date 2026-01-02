Чешская оппозиция хочет отставки спикера из-за антиукраинского новогоднего обращения

Сбор подписей для подачи предложения стартует уже на следующей неделе, рассказал председатель партии "Пираты" Зденек Гржиб.

"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе Пираты начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", - отметил он.

Сегодня, 2 января, руководство партии экс-премьера Петра Фиалы ODS сообщило, что планирует обсудить его заявления в Палате.

"ODS совместно инициирует переговоры относительно неприемлемых заявлений Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении", - говорится в его заявлении.

Манипуляции, запугивание и оскорбления

ODS считают, что обращение спикера чешского парламента является примером "неприемлемых манипуляций и запугивания".

"Заявление о Третьей мировой войне, в которой должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике", - заявили представители партии.

Они также назвали неприемлемым оскорбление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую Окамура назвал "сумасшедшей".

Партия "Мэры и независимые" (STAN) планирует подготовить резолюцию по дистанцированию от заявлений спикера парламента. Ее председатель Вит Ракушан заявил, что позорные заявления Окамуры являются ответственностью всего правительства и позором для страны.

Лидер Народной партии Марек Выборный убежден, что "коллаборационистские заявления" Окамуры вызывают одобрение России, однако вредят всей Чехии.

Заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек в комментарии относительно речи спикера парламента сообщил о "ведре российской ненависти".

"Это противоречит всем интересам Чехии - это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", - говорится в его заявлении.