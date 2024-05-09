Чешская инициатива: Павел рассказал, когда Украина получит первую партию снарядов

По его словам, чем больше сторон знают об инициативе по закупке боеприпасов, тем больше возникает конкуренция. По его мнению, с одной стороны, следовало говорить об инициативе, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой стороны, "мы также раскрыли свои карты, чем сейчас пользуется Россия".

"Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось. Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой я предполагаю, что первые 180 тысяч единиц боеприпасов, будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее пяти-шестизначное количество снарядов", - сказал Павел.

Президент Чехии также отметил, что с начала полномасштабного вторжения, Украина столкнулась с чрезвычайными трудностями и продемонстрировала незаурядную стойкость.

По его словам, Россия намного сильнее Украины, а Запад поддерживает Украину технически и финансово. Однако, добавил Павел, "мы приближаемся к тому моменту, когда человеческие ресурсы и поддержка среди украинского населения, все больше будут становиться ограничивающими факторами".

"В этой ситуации, - и я уже давно об этом говорю, - важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну, что Россия не достигнет никаких дальнейших военных успехов. Потому что пока у России есть хоть какая-то надежда на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры", - подчеркнул Павел.