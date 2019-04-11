На чеського мільярдера подали в суд через шахрайство на більш ніж 1 млрд доларів

Американський хедж-фонд Kingstown Capital Management LP і чеська Investhold Ltd. подали в суд на мільярдера Радована Вітека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, позивачі звинувачують його в шахрайстві з нерухомістю на суму понад 1 мільярд доларів.

"Вітек відібрав більше 1 млрд доларів в нерухомості у компаній, якими він керував, та незаконно привласнив їх для своєї особистої вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так,позивачі вважають, що Вітек використовував мережу підставних фірм, щоб отримати контроль над компанією з Люксембургу, зайнятою в сфері нерухомості. Остання представляла інтерес для Kingstown Capital, але продала свої найцінніші активи підконтрольним Вітеку компаніям за низькою ціною.

"Сьогоднішній судовий позов копітко викладає існування величезної, існуючої десятиліттями схеми, здійсненої Витеком і його спільниками і зробила його мільярдером", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова виробника електромобілів Tesla Ілон Маск за перші дві хвилини торгів на NASDAQ втратив 1,1 мільярд доларів, після того як акції Tesla Inc. впали на 11%.

Так, Bloomberg вказав дані, посилаючись на дані індексу Bloomberg Billionaires, що враховує розмір статків мільярдерів в реальному часі.