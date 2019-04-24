Чешське видання вибачилось перед Зеленським

Редакція вибачилася за матеріал про Зеленського, але змінила лише заголовок
Редакція Český rozhlas Plus замінила заголовок матеріалу про лідера президенських виборів в Україні Володимира Зеленського, однак у самому тексті не вбачає нічого образливого і неприйнятного. Про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці у Facebook, яке і отримало лист на своє звернення до редакції за роз'ясненнями з приводу цього матеріалу.
"Що стосується заголовка, то я вважаю його невдалим, і тому ми змінили його. Автор коментаря сподівався на те, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і передусім, що вони уважно читатимуть весь текст, щоб зрозуміти контекст", - йдеться у листі шеф-редактора.
Таким чином, заголовок матеріалу "Єврей на чолі українських фашистів" змінено на "Єврей очолив Україну".
Водночас, зміст коментаря Яна Фінгерланда про результати президентських виборів в Україні у програмі "Думки та аргументи" керівництво редакції вважає "фактично правильним" і нічого неприйнятного у ньому не вбачає, як не вбачає і причин для видалення тексту з сайту й аудіоархіву.
Нагадаємо, що скандальний матеріал видання у вигляді авторської колонки оглядача Яна Фінгерланда опублікували 23 квітня. У статті наголошується, що три чверті виборців обрали відкрито єврейського кандидата в президенти.
Зазначимо, Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України у другому турі 21 квітня. За нього віддали голос 73,22% українців. Передача повноважень від Петра Порошенка до Володимира Зеленського має відбутися протягом місяця.