Чешське видання вибачилось перед Зеленським

Редакція Český rozhlas Plus замінила заголовок матеріалу про лідера президенських виборів в Україні Володимира Зеленського, однак у самому тексті не вбачає нічого образливого і неприйнятного. Про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці у Facebook, яке і отримало лист на своє звернення до редакції за роз'ясненнями з приводу цього матеріалу.

"Що стосується заголовка, то я вважаю його невдалим, і тому ми змінили його. Автор коментаря сподівався на те, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і передусім, що вони уважно читатимуть весь текст, щоб зрозуміти контекст", - йдеться у листі шеф-редактора.

Таким чином, заголовок матеріалу "Єврей на чолі українських фашистів" змінено на "Єврей очолив Україну".