Чеський ж/д оператор подав заявку на запуск поїздів в Україну

Чеська залізничний оператор RegioJet подав заявку на запуск поїздів в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rynek kolejowy.

Як повідомляється, RegioJet в кінці минулого року подав заявку в адміністрацію залізничного транспорту Польщі на запуск потягів за маршрутом Прага - Перемишль - Медика (кордон з Україною).

У заявці зазначено, що поїзди з Праги в Мостиську (Львівська область) планується запустити 14 червня 2020 року.

"Згідно з нашими планами з запуску повідомлення Чехія-Україна з червня 2020 року, які ми вже офіційно представили, ми зробили наступний крок в процесі отримання маршруту в рамках процедури відкритого доступу в Польщі", - заявив прес-секретар RegioJet Алеш Ондрюй.

Також він повідомив, що мета перевізника - запропонувати комфортні умови для подорожі в поєднанні з повноцінним бортовим обслуговуванням за ціною, яка буде конкурентоспроможною у порівнянні з автобусними перевезеннями та бюджетними авіакомпаніями.

Нагадаємо, раніше чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планував у грудні минулого року запустити перший поїзд від кордону України до Праги через Краків.

Крім того, УЗ планує до 2020 року підвищити тарифи на пасажирські перевезення.