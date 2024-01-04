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Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести

Четверг 04 января 2024 17:14
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Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести Иллюстративное фото: Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина организовала сбор образцов ДНК за границей. Это необходимо для поиска пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Стартовал сбор информации по забору образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести на территории Украины. Их могут сдавать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, желающие разыскать близких", - написал Лубинец.

По его словам, места, где можно сдавать образцы ДНК, работают на базе ГП "Документ". Образцы ДНК будут направлять следователям Нацполиции для поиска и идентификации пропавших без вести.

Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вестиФото: адреса пунктов, где можно сдать ДНК (t.me/dmytro_lubinetzs)

Предварительные заявки будут принимать до 15 января на почту: hotline@dmsu.gov.ua.

В сообщении нужно указать:

  • свои контактные данные (ФИО, номер телефона);
  • адрес подразделения, к которому планируете обратиться;
  • ориентировочная дата возможного обращения.

Главная цель такого проекта по сбору ДНК - идентификация лиц, пропавших без вести на территории Украины, в том числе в особых обстоятельствах.

Это может ускорить процесс розыска пропавших при особенных обстоятельствах людей.

Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.

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