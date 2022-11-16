Красный Крест выделяет 100 миллионов гривен на выплаты жителям освобожденной Херсонской области

Красный Крест выделяет 100 миллионов гривен на выплаты жителям освобожденной от российских захватчиков Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Общество Красного Креста в Украине готово привлечь дополнительные 100 миллионов гривен для выплаты денежной помощи жителям деоккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что предоставление кэш-поддержки реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции, ОКХУ и Укрпочты. 1200 гривен разовой денежной помощи получат жители Херсона и других только что освобожденных населенных пунктов, фактически находившихся там на момент захвата.
"Проведение выплат Укрпочта начнет уже со следующего месяца. В частности, в Херсоне уже функционирует два стационарных отделения Укрпочты, одно из них - центральное, что позволит стабильно обеспечивать доставку наличных денег по всей области", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пенсии в Херсоне начнут выплачивать уже на следующей неделе . Выплаты будут производиться в мобильных пунктах и в стационарном отделении Укрпочты в Херсоне.
Также ранее мы писали, что украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций . Денежную помощь недавно возобновил немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
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