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Красный Крест выделяет 100 миллионов гривен на выплаты жителям освобожденной Херсонской области

Фото: Красный Крест выделит денежную помощь жителям освобожденной Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Красный Крест выделяет 100 миллионов гривен на выплаты жителям освобожденной от российских захватчиков Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Общество Красного Креста в Украине готово привлечь дополнительные 100 миллионов гривен для выплаты денежной помощи жителям деоккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что предоставление кэш-поддержки реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции, ОКХУ и Укрпочты. 1200 гривен разовой денежной помощи получат жители Херсона и других только что освобожденных населенных пунктов, фактически находившихся там на момент захвата.

"Проведение выплат Укрпочта начнет уже со следующего месяца. В частности, в Херсоне уже функционирует два стационарных отделения Укрпочты, одно из них - центральное, что позволит стабильно обеспечивать доставку наличных денег по всей области", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пенсии в Херсоне начнут выплачивать уже на следующей неделе . Выплаты будут производиться в мобильных пунктах и в стационарном отделении Укрпочты в Херсоне.

Также ранее мы писали, что украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций . Денежную помощь недавно возобновил немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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Красный КрестХерсонская область