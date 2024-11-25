Красный Крест предупреждает о фейке по поводу "рождественских наборов"

Чтобы получить эту поддержку, якобы нужно было подать заявку.

"Эта информация не соответствует действительности - это действуют мошенники", - подчеркнули в Красном Кресте.

Там также добавили, что никаких акций такого характера не производит и не собирает персональные данные пользователей.

В то же время в организации напомнили, что вся актуальная информация о ее деятельности и помощи населению доступна исключительно на ее официальных ресурсах:

на сайте Красного Креста Украины,

на официальных страницах в социальных сетях.

Красный Крест призывает украинцев сразу сообщать о подобных случаях мошенничества, обращаясь на Линию добропорядочности по телефону 0 800 357 100 или отправляя письмо на официальную почту redcross@ethics.email.

Красный Крест и Украина

Отметим, что, несмотря на множество программ Красного Креста Украины по помощи пострадавшим от войны украинцам, сама организация довольно часто попадает в скандалы.

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец неоднократно освещал ситуации, когда руководство организации странно себя вело о реакции на преступления, которые совершала и продолжает совершать РФ.

К примеру, организация несвоевременно отреагировала на российский обстрел конвоя Красного Креста Украины в сентябре 2024 года, в результате которого погибли 3 работника организации. Позднее в своем сообщении руководство организации не упомянуло то, что именно российские военные повлекли за собой их смерти.

Также недавно мы сообщали о новом скандале, связанном с Красным Крестом. Подробности - в нашем материале.