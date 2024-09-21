Россия пыталась использовать встречу с главой Красного Креста для распространения пропаганды, - ISW

Российские официальные лица пытались использовать встречу с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узаконить оккупацию Россией Украины и распространить ложные нарративы о якобы нарушении прав человека украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Президент МККК Мирьяна Сполярич встретилась с российскими официальными лицами, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, уполномоченным Кремля по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд, уполномоченным России по правам человека Татьяной Москальковой и президентом Российского Красного Креста (РКК) Павлом Савчуком в Москве 17 сентября.

Сполярич повторила, что государства должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе путем предоставления МККК доступа к военнопленным, и отметила необходимость защиты гуманитарных работников после недавней гибели трех сотрудников МККК в результате обстрела на линии фронта в Донецкой области.

В то же время МИД России утверждал, что встреча была сосредоточена на гуманитарных вопросах Ближнего Востока, Африканского Рога, Сахеля, Европы и Азии, а также деятельности МККК в России.

В российском МИД утверждали, что российская делегация на встрече говорила о якобы нарушении украинцами прав человека, в том числе в обращении с военнопленными и гражданским населением.

ISW отмечает, что есть большое количество сообщений о жестоком обращении российских военных с украинскими военнопленными и их казнях, незаконной депортации украинских гражданских лиц и детей в Россию. Также РФ не полностью открыла свои объекты, где содержатся военнопленные, для инспекторов МККК, тогда как Украина регулярно открывала свой главный лагерь для военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в июле 2024 года заявил, что большинство украинских военнопленных, вернувшихся домой в Украину, сообщают, что не видели и не общались с представителями МККК, находясь в плену.