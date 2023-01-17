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У Красного Креста до сих пор нет доступа к пленным. Омбудсмен предлагает провести встречу трех сторон

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к пленным. В связи с этим планируется организация онлайн-встречи с представителями Украины, России и самой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, одной из тем для обсуждения с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции была тематика Международного Комитета Красного Креста, а в частности, недопуск их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, которых удерживает РФ.

Лубинец предложил организовать онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных Мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины.

По его словам, такая встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и поиска путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать в соответствии со своим мандатом.

Омбудсмен отметил, что его предложение приняли, но сейчас он ждет согласования. Лубинец надеется, что встреча состоится и будет результативной для Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский упрекнул Красный Крест, поскольку не видно их решимости в вопросе украинских пленных.

Руководитель ОП Андрей Ермак также осудил бессилие Красного Креста в войне РФ против Украины.

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Красный КрестДмитрий ЛубинецВойна России против Украины