ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Концлагеря в XXI веке. Ермак раскритиковал деятельность Красного Креста

Новина українською →
Пятница 30 декабря 2022 14:14
Концлагеря в XXI веке. Ермак раскритиковал деятельность Красного Креста Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак осудил бессилие Красного Креста в войне России против Украины. Невозможно, чтобы в XXI веке гуманитарная организация не могла получить доступ к российским концлагерям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ермак отметил важность работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из-за бессилия международных организаций, которое не могут посетить места содержания украинских пленных, чтобы проследить за их состоянием здоровья, а также условиями пребывания.

"Мы не принимаем того, что слышим от МККК. Это невозможно, что в XXI веке в центре Европы существуют концлагеря, а они месяцами ждут согласования, чтобы туда попасть и проверить условия", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во время российских обстрелов Херсона снаряд попал в пункт Красного Креста, в результате чего погибла волонтер-парамедик.

Также уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая назвала количество находящихся в плену украинских воинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Красный Крест
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок