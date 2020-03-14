У Чернівці прибули експрес-тести для виявлення коронавірусу

Фото: експрес-тести на COVID-19 (fb.com / cvODA)

Партія експрес-тестів прибула 14 березня

У Чернівецьку область прибула партія експрес-тестів для виявлення зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

Так, партія експрес-тестів для виявлення COVID-19 прибула в Чернівці сьогодні, 14 березня.

"Експрес-тести на виявлення коронавірусу вже у Чернівцях", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 було введено режим надзвичайної ситуації. За даними Чернівецької ОДА, обмежувальні заходи в області будуть діяти з 14 березня по 3 квітня. У цей період буде обмежено роботу гіпермаркетів, супермаркетів, ринків і торгових центрів, за винятком продуктового сектора, а також обмежено рух маршрутних автобусів по області.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня в Україні було зафіксовано перший летальний випадок від коронавірусу. Жертвою стала 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася в Україну з Польщі. Всього в країні офіційно підтверджено 3 випадки захворювання COVID-19 - два в Чернівецькій області та один у Житомирській.