ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівцях водій врізався в будинок і влаштував стрілянину

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 10:22
У Чернівцях водій врізався в будинок і влаштував стрілянину
Фото: місце інциденту в Чернівцях (cv.npu.gov.ua)

Стрілянину в Чернівцях влаштував п'яний водій

У Чернівцях п'яний водій на автомобілі врізався в будинок, після чого влаштував стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецькій області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Руській. За даними поліції, 60-річний житель Чернівців в стані алкогольного сп'яніння врізався в будівлю і пошкодив стіну. Вийшовши з автомобіля, він зробив постріл з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські вилучили у нього зброю і направили на експертизу. За даним фактом порушили справу за статтею "хуліганство".

Водія затримали на місці події, поліція з'ясовує обставини, проводиться досудове розслідування.

Фото: місце інциденту в Чернівцях (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва обстріляли рятувальників, коли вони гасили пожежу. За даними поліції, в їх сторону вистрілили п'ять разів з револьвера системи "Наган", переобладнаного для відстрілу гумових куль.

Відзначимо, до цього в Ірпені чоловік під час затримання закидав поліцейських гранатами.

У США перевернувся туристичний автобус, є загиблі
Новини України ДТПЧернівціСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся