У Чернівцях водій врізався в будинок і влаштував стрілянину

Фото: місце інциденту в Чернівцях (cv.npu.gov.ua)

Стрілянину в Чернівцях влаштував п'яний водій

У Чернівцях п'яний водій на автомобілі врізався в будинок, після чого влаштував стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецькій області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Руській. За даними поліції, 60-річний житель Чернівців в стані алкогольного сп'яніння врізався в будівлю і пошкодив стіну. Вийшовши з автомобіля, він зробив постріл з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські вилучили у нього зброю і направили на експертизу. За даним фактом порушили справу за статтею "хуліганство".

Водія затримали на місці події, поліція з'ясовує обставини, проводиться досудове розслідування.

Фото: місце інциденту в Чернівцях (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва обстріляли рятувальників, коли вони гасили пожежу. За даними поліції, в їх сторону вистрілили п'ять разів з револьвера системи "Наган", переобладнаного для відстрілу гумових куль.

Відзначимо, до цього в Ірпені чоловік під час затримання закидав поліцейських гранатами.