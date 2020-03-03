Коронавірус у Чернівцях: працівників громадського транспорту зобов’язали носити маски

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Мерія міста посилила заходи для недопущення поширення інфекції

У Чернівцях водіїв та кондукторів громадського транспорту зобов’язали носити респіраторні маски для запобігання зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу чернівецької мерії.

Повідомляється, що через виявлення коронавірусу у жителя Чернівців у місті вводяться додаткові заходи для недопущення поширення інфекції серед громадян.

Зокрема, міськрада зобов’язала працівників громадського транспорту носити респіраторні маски.

"Ввести масочний режим для водіїв та кондукторів у громадському транспорті, перед виходом на маршрут забезпечити проведення їх температурного скринінгу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров’я раніше заявили про неефективність респіраторних масок під час епідемії коронавірусу COVID-19. Одягати маску рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність вірусу, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, в Україні лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону. За даними Міністерства охорони здоров’я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.