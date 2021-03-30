У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест

Біля приміщення міської ради зібрались декілька десятків людей, які обурені запровадженням посиленого карантину.

Тож підприємці вимагають скасування обмежень. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях та інших підприємств.

"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанови Кабінету міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконне", - каже учасниця протесту Анжела Гуріна.

Фото: у Чернівцях протестують підприємці (acc.cv.ua)

Разом з тим, підприємці говорять, що карантинні виплати влади мізерні.