Чернівці послабили карантин

У Чернівцях прийняли рішення про ослаблення обмежень в роботі громадського транспорту. Зокрема, було дозволено проїзд громадянам без спеціальних квитків.

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 1 липня.

"На період роботи транспорту у режимі спеціальних перевезень при наявності вільних сидячих місць у Чернівцях з 2 липня дозволено з 10:00 до 22:00 годин проїзд інших категорій громадян за умови дотримання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину. До 10:00 транспортом можуть користуватися тільки жителі, які добираються на роботу, пред'явивши спецпроездной, посвідчення або довідку з місця роботи", - повідомили в міськраді.

Проїзд у транспорті дозволено лише в захисній масці і без ознак ГРВІ, а також у кількості пасажирів рівному сидячих місць.

Зазначимо, за минулу добу у Чернівцях підтвердили два нових випадки коронавіруса. Всього в місті зафіксовано 1736 випадків COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що 12 регіонів України не відповідають вимогам для ослаблення карантину, серед них і Чернівецька область.

Також повідомлялося, що 1 липня посилив карантин Київ, обмеживши роботу ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.