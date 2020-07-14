У Чернівцях чергове послаблення карантину

У Чернівцях та області послабили карантинні обмеження. Відповідні зміни були внесені у постанову Кабінету міністрів "Про встановлення карантину в Україні".

Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

Згідно із рішенням у місті та області дозволили роботу закладів культури з наповненістю не більше половини місць та/або не більше однієї особи на 5 кв.м площі закладу.

Крім того, до 23:00 дозволили роботу нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо).

Нагадаємо, учора міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити у Чернівцях роботу громадського транспорту.

За минулу добу в Україні виявили 638 випадків коронавірусу, з них 23 - у Чернівецькій області.