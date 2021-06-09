Розмовляла вдома телефоном: в Житомирській області блискавка вразила дівчинку

В селі Малий Кривотин Житомирської області 8 червня в результаті удару блискавки постраждала дівчина, 2006 року народження. Це сталося вдома під час розмови мобільним телефоном.

Про це повідомляє Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.

"Прикрий інцидент трапився у вівторок, 8 червня, в с. Малий Кривотин. Блискавиця уразила дівчину в хаті під час розмови по мобільному телефону. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Раніше від удару блискавки постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.

Мешканцям регіону нагадали, як слід себе поводити під час грози: