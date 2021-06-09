Розмовляла вдома телефоном: в Житомирській області блискавка вразила дівчинку
В селі Малий Кривотин Житомирської області 8 червня в результаті удару блискавки постраждала дівчина, 2006 року народження. Це сталося вдома під час розмови мобільним телефоном.
Про це повідомляє Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.
"Прикрий інцидент трапився у вівторок, 8 червня, в с. Малий Кривотин. Блискавиця уразила дівчину в хаті під час розмови по мобільному телефону. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Раніше від удару блискавки постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.
Мешканцям регіону нагадали, як слід себе поводити під час грози:
- Перш за все вимкніть свій мобільний телефон. Не можна не лише розмовляти по мобільному, а й тримати його увімкненим.
- Перебуваючи у приміщенні, зачиніть всі квартирки, вікна, бо протяги можуть "спровокувати" блискавку.
- Якщо ви перебуваєте на вулиці, сховайтеся в магазин чи, на крайній випадок, перечекайте грозу під навісом біля стін будівель.
- Під час грози не бігайте і не плавайте, зупиняйтесь, якщо ви їдете на велосипеді чи мотоциклі.
- Якщо ж негода застала в полі, слід знайти заглиблення (яму), присісти, злегка нагнувши голову. Не потрібно ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Не лягайте! І навіть не спирайтеся об землю руками - що більше з нею точок дотику, то більше шансів ураження електричним зарядом.
Нагадаємо, днем раніше в селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.