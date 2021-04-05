У Чернівцях масштабна пожежа на заводі "Розма"

Як пише видання, пожежа масштабна. Над мікрорайоном Калічанка, де розташований завод, здійнялася велика хмара чорного диму.

У місцевому управлінні ДСНС розповіли, що рятувальники отримали інформацію про пожежу на заводі "Розма". Пожежники вже відправилися на місце події.

Фото: пожежа на заводі в Чернівцях (molbuk.ua)

Інформації про причини загоряння, а також можливих жертв чи потерпілих, поки немає.

Завод "Розма" займається виготовленням поліпропіленових систем для опалення та водопостачання, а також сталевих панельних радіаторів опалення.