У Чернівцях госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка повернулася в Україну з Італії 8 березня

У Чернівцях в обласну клінічну лікарню 13 березня госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавирус. Про це повідомили в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомляється, що жінка має ознаки інфекційного захворювання. Вона повернулася в Україну з Італії 8 березня.

Також у лікарні перебуває дружина жителя Чернівецької області, який 12 березня було діагностовано COVID-19.

"Вона почуває себе добре і не має ознак захворювання. Однак вирішила ізолюватися в медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточуючих", - зазначили в ОДА.

За станом на 13:00 13 березня в Чернівецькій обласній лікарні перебувають 6 осіб з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, всього в Україні офіційно підтверджені три випадки коронавірусу - два в Чернівецькій і один в Житомирській області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я України за станом на 13 березня перевіряють три зразка на коронавірус. Всього в Центр громадського здоров'я від початку року надійшло 55 повідомлень про підозри.