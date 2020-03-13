В Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина вернулась в Украину из Италии 8 марта

В Черновцах в областную клиническую больницу 13 марта госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что женщина имеет признаки инфекционного заболевания. Она вернулась в Украину из Италии 8 марта.

Также в больнице находится жена жителя Черновицкой области, у которого 12 марта был диагностировано COVID-19.

"Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих", - отметили в ОГА.

По состоянию на 13:00 13 марта в Черновицкой областной больнице находятся 6 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, всего в Украине официально подтверждены три случая коронавируса - два в Черновицкой и один в Житомирской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения Украина по состоянию на 13 марта проверяют три образца на коронавирус. Всего в Центр общественного здоровья от начала года поступило 55 сообщений о подозрениях.