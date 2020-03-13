ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     13.03.2020 - 13:24
В Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина вернулась в Украину из Италии 8 марта

В Черновцах в областную клиническую больницу 13 марта госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что женщина имеет признаки инфекционного заболевания. Она вернулась в Украину из Италии 8 марта.

Также в больнице находится жена жителя Черновицкой области, у которого 12 марта был диагностировано COVID-19.

"Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих", - отметили в ОГА.

По состоянию на 13:00 13 марта в Черновицкой областной больнице находятся 6 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, всего в Украине официально подтверждены три случая коронавируса - два в Черновицкой и один в Житомирской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения Украина по состоянию на 13 марта проверяют три образца на коронавирус. Всего в Центр общественного здоровья от начала года поступило 55 сообщений о подозрениях.

Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Словакию Коронавирус в Украине: что известно на данный момент
Новости Украины ЧерновцыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь