Чорновіл оголосили підозру у вбивстві

Після обшуків у Тетяни Чорновіл їй оголосили підозру у навмисному вбивстві. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ДБР повідомили Чорновіл про підозру в умисному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 підозрювана керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь в підпалі будівлі в центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. У результаті пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував в приміщенні партійного офісу" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Держбюро розслідувань проводило обшуки в будинку Чорновіл. Обшуки проходили під Києвом у селі Гора Бориспільського району у справах Майдану. Підставою для обшуку стали події лютого 2014 року, коли був захоплений офіс Партії регіонів.

Відзначимо, мова йде про смерть учасника списку героїв Небесної сотні Володимира Захарова, який загинув 18 лютого 2014 року при пожежі в київському офісі Партії регіонів. Імовірно, співробітник офісу задихнувся під час пожежі.

