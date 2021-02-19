Чернівецьку область чекає "помаранчева" зона карантину
Після повернення адаптивного карантину Чернівецька область має всі шанси потрапити до "помаранчевої" зони. В регіоні росте рівень захворюваності на коронавірус.
Про це в ефірі Радіо 10 сказала заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.
За словами Гусак, сьогоднішні показники захворюваності свідчать про те, що область опиниться в "помаранчевій" зоні карантину.
"Ми розуміємо, що показники будуть оцінюватися напередодні для того, щоб мати можливість правильно віднести регіон у ту чи іншу зону епідемічної небезпеки. Єдине, що ми точно знаємо, що за тими показниками, які є зараз, наш регіон потрапить у "помаранчеву" зону", - сказала вона.
У четвер, 18 лютого, в Чернівецькій області підтвердили понад 450 нових випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу хвороба забрала 5 життів.
Нагадаємо, у середу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що в регіоні "загрозлива ситуація" з коронавірусом.
Наступного дня влада Чернівців вирішила перевести всі школи на дистанційне навчання. Водночас дитячі садки продовжують працювати.