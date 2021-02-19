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Чернівецьку область чекає "помаранчева" зона карантину

Новость на русском → Чернівці, П'ятниця 19 лютого 2021 15:31
Чернівецьку область чекає "помаранчева" зона карантину Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Після повернення адаптивного карантину Чернівецька область має всі шанси потрапити до "помаранчевої" зони. В регіоні росте рівень захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі Радіо 10 сказала заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.

За словами Гусак, сьогоднішні показники захворюваності свідчать про те, що область опиниться в "помаранчевій" зоні карантину.

"Ми розуміємо, що показники будуть оцінюватися напередодні для того, щоб мати можливість правильно віднести регіон у ту чи іншу зону епідемічної небезпеки. Єдине, що ми точно знаємо, що за тими показниками, які є зараз, наш регіон потрапить у "помаранчеву" зону", - сказала вона.

У четвер, 18 лютого, в Чернівецькій області підтвердили понад 450 нових випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу хвороба забрала 5 життів.

Нагадаємо, у середу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що в регіоні "загрозлива ситуація" з коронавірусом.

Наступного дня влада Чернівців вирішила перевести всі школи на дистанційне навчання. Водночас дитячі садки продовжують працювати.

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