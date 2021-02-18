ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чернівці переводять школи на дистанційне навчання

Новость на русском → Чернівці, Четвер 18 лютого 2021 14:48
Чернівці переводять школи на дистанційне навчання Фото: дистанційне навчання (pixabay)
Автор: РБК-Україна

З п'ятниці, 19 лютого, всі школи Чернівців перейдуть на дистанційне навчання. При цьому дитячі садки поки продовжать свою роботу.

Про це повідомив заступник мера Чернівців Юрій Лесюк, передає агентство "АСС".

Він зазначив, що на дистанційне навчання переходять учні від першого до 11 класів.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанова Кабінету міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання", - заявив він.

При цьому Лесюк зазначив, що найближчими днями збереться міська комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать питання щодо посилення інших заходів.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня, а також прийняв рішення про повернення до адаптивної моделі з поділом на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Крім того, з 18 лютого дозволено проводити футбольні матчі з глядачами. Але з умовою, що трибуни будуть заповнені лише на 50%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Чернівці школа
NEWS
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами