Черновицкую область ждет "оранжевая" зона карантина

После возвращения адаптивного карантина Черновицкая область имеет все шансы попасть в "оранжевую" зону. В регионе растет уровень заболеваемости на коронавирус.

Об этом в эфире Радио 10 сказала заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

По словам Гусак, сегодняшние показатели заболеваемости свидетельствуют о том, что область окажется в "оранжевой" зоне карантина.

"Мы понимаем, что показатели будут оцениваться накануне для того, чтобы иметь возможность правильно отнести регион в ту или иную зону эпидемиологической опасности. Единственное, что мы точно знаем, что за теми показателями, которые есть сейчас, наш регион попадет в "оранжевую" зону", - сказала она.

В четверг, 18 февраля, в Черновицкой области подтвердили более 450 новых случаев заболевания на COVID-19. За прошедшие сутки болезнь унесла 5 жизней.