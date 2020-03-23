У Чернівецькій ОДА розповіли про стан українців, заражених коронавірусом

У лікарнях Чернівецької області знаходяться 57 українців з симптомами COVID-19, з них коронавірус підтверджено у 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

Повідомляється, що всі 57 українців, включаючи інфікованих, почуваються добре.

"Хворі на коронавірус, які перебувають у обласній дитячій клінічній лікарні, почуваються добре. Також стабільним є стан пацієнтів, яких госпіталізували сюди із підозрою на COVID-19. У обласній клінічній лікарні стан недужих теж стабільний. У одного хворого на коронавірус є температура. Ще одному пацієнту із підозрою на COVID-19 сьогодні зроблять рентген. Стан госпіталізованих у районні лікарні буковинців - без відхилень", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією ОДА, у Чернівецькій області було обстежено 81 людину. Коронавірус діагностували у 25 українців.

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу стрімко зросла. Так, станом на ранок 23 березня, відомо про 73 випадки зараження коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, тільки у Києві за минулу добу виявили 14 нових випадків. Міський голова Віталій Кличко розповів, що коронавірусом захворіли 8 жінок віком від 25 до 49 років і 6 чоловіків віком від 23 до 56 років.