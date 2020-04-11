У Чернівецькій області зафіксовано вже 409 випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

Загальна чисельність інфікованих в Чернівецькій області складає 409 осіб

У Чернівецькій області 10 квітня медики отримали підтвердження ще 30 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Загальна чисельність інфікованих в області складає 409 осіб.

"Як би нам цього дуже не хотілося, я закликаю всіх, щоб ми нарешті розпочали рух у зворотній бік і намагалися очолити рейтинг України по найменшій кількості інфікованих в Україні. Поки нам це не вдається. Ми залишаємося серед лідерів - регіон, який має найбільший показник в Україні. Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 409 випадків", - сказав голова ОДА.

За минулу добу у Чернівецькій області померли троє осіб, у двох із них діагностували коронавірус, у однієї - підозра на COVID-19. Таким чином, в області зафіксовано 13 летальних випадків. У дев’ятьох хворих було діагностовано коронавірус, в однієї особи підозру скасовано, на аналізи ще трьох наразі очікують.

Серед інфікованих у Чернівецькій області є 5 священників. Один із них, із Новоселицького району, контактував із 123 своїми вірянами і з 4 священнослужителями.

У Герцаївському районі священник як контактна особа має підозру на COVID-19, його дружина вже захворіла.

Крім того, у Чернівцях є заражений коронавірусом священнослужитель із великим числом контактних осіб.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чекають на результати аналізів на коронавірус COVID-19 трьох померлих пацієнтів.

Станом на вечір 10 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 2203 осіб. Київ та Чернівецька область продовжують утримувати лідерство серед інших регіонів.