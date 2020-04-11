ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області зафіксовано вже 409 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 00:03
У Чернівецькій області зафіксовано вже 409 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

Загальна чисельність інфікованих в Чернівецькій області складає 409 осіб

У Чернівецькій області 10 квітня медики отримали підтвердження ще 30 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Загальна чисельність інфікованих в області складає 409 осіб.

"Як би нам цього дуже не хотілося, я закликаю всіх, щоб ми нарешті розпочали рух у зворотній бік і намагалися очолити рейтинг України по найменшій кількості інфікованих в Україні. Поки нам це не вдається. Ми залишаємося серед лідерів - регіон, який має найбільший показник в Україні. Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 409 випадків", - сказав голова ОДА.

За минулу добу у Чернівецькій області померли троє осіб, у двох із них діагностували коронавірус, у однієї - підозра на COVID-19. Таким чином, в області зафіксовано 13 летальних випадків. У дев’ятьох хворих було діагностовано коронавірус, в однієї особи підозру скасовано, на аналізи ще трьох наразі очікують.

Серед інфікованих у Чернівецькій області є 5 священників. Один із них, із Новоселицького району, контактував із 123 своїми вірянами і з 4 священнослужителями.

У Герцаївському районі священник як контактна особа має підозру на COVID-19, його дружина вже захворіла.

Крім того, у Чернівцях є заражений коронавірусом священнослужитель із великим числом контактних осіб.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чекають на результати аналізів на коронавірус COVID-19 трьох померлих пацієнтів.

Станом на вечір 10 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 2203 осіб. Київ та Чернівецька область продовжують утримувати лідерство серед інших регіонів.

За кордоном від коронавірусу померли 6 українців Канада може почати послаблювати карантин вже влітку
Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся