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У Чернівецькій області в ресторані отруїлися 16 людей

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Чернівецька область, Понеділок 17 січня 2022 14:15
У Чернівецькій області в ресторані отруїлися 16 людей Фото: лікар приймає пацієнта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У Чернівецькій області 16 осіб поскаржилися на ознаки харчового отруєння. У них підвищилася температура тіла і з'явилася блювота після відвідування ресторану в селі Мигове Вижницького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Госпродпотребслужбы області.

"16 січня 2022 року до "Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України" надійшло екстрене повідомлення про звернення 2-х хворих зі скаргами на підвищення температури тіла та блювоту. Хворих привезли бригадою екстреної медичної допомоги з с.Мигове Вижницького району. Встановлено діагноз "гастроентероколіт". Від госпіталізації хворі відмовилися, а своє захворювання пов'язують з їжею в ресторані "Гетьман", який знаходиться в с.Мигове Вижницького району. Згодом надійшло повідомлення про звернення ще 14 осіб з ознаками харчового отруєння", - йдеться в повідомленні відомства.

На місце події відразу виїхали фахівці, щоб провести епідрозслідування. Зараз вони з'ясовують фактори передачі, обставини та джерела збудника захворювання.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року, в Україні шестеро людей померли від отруєння чадним газом. Нещасні випадки сталися в Дружківці (Донецька область) та Береговому (Закарпатська область).

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