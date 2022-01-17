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В Черновицкой области в ресторане отравились 16 человек

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Черновицкая область, Понедельник 17 января 2022 14:15
В Черновицкой области в ресторане отравились 16 человек Фото: врач принимает пациента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Черновицкой области 16 человек пожаловались на признаки пищевого отравления. У них повысилась температура тела и появилась рвота после посещения ресторана в селе Мигово Вижницкого района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы области.

"16 января 2022 в "Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" поступило экстренное сообщение об обращении 2-х больных с жалобами на повышение температуры тела и рвоту. Больных привезли бригадой экстренной медицинской помощи из с. Мигово Вижницкого района. Установлен диагноз "гастроэнтероколит". От госпитализации больные отказались, а свое заболевание связывают с едой в ресторане "Гетьман", который находится в с. Мигово Вижницкого района. Впоследствии поступило сообщение об обращении еще 14 человек с признаками пищевого отравления", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия сразу выехали специалисты, чтобы провести эпидрасследование. Сейчас они выясняют факторы передачи, обстоятельства и источники возбудителя заболевания.

Напомним, 14 января 2021 года, в Украине шесть человек умерли от отравления угарным газом. Несчастные случаи произошли в Дружковке (Донецкая область) и Береговом (Закарпатская область).

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