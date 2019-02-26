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У Чернівецькій області викрила на хабарах посадовця міграційної служби


Чиновник вимагав кошти за прискорення процесу видачі біометричних паспортів для виїзду за кордон

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом получении взяток заведующего сектором городского отдела Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Чиновник требовал деньги за ускорение процесса выдачи биометрических паспортов для выезда за границу.

"Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете после получения почти 8 тыс. гривен за "внеочередную" выдачу шести загранпаспортов. В рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля во Львове следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали за получение неправомерной выгоды специалиста районного отдела Государственной миграционной службы. Он требовал и получил от гражданина Исламской республики Пакистан за выдачу свидетельства на постоянное место проживания в Украине 14 тыс. гривен.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 500 долларов заведующего сектором одного из районных отделений Управление государственной миграционной службы в Черкасской области.

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