У Львові на хабарі затримали спеціаліста міграційної служби

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваний вимагав 14 тис. гривень за посвідку постійного місця проживання

У Львові слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали за отримання неправомірної вигоди спеціаліста районного відділу Державної міграційної служби (ДМС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що за інформацією слідчих, працівник ДМС вимагав та отримав від громадянина Ісламської республіки Пакистан за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні 14 тис. гривень.

"Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Львівській області", - повідомили в ДБР.

Наразі процесуальне керівництво у провадженні здійснюється військовою прокуратурою західного регіону. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру з ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, начальника Голосіївського управління поліції Києва затримали на хабарі 34 тис. доларів. Як зазначається, за попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від фігуранта кримінального провадження 34 тис. доларів за вжиття заходів відповідно до чинного законодавства, в тому числі організацію належного розгляду заяви про кримінальне правопорушення.