У Чернівецькій області представники УПЦ заборонили журналістці знімати збори

Інцидент стався під час висвітлення зібрання прихильників церкви УПЦ МП

В городе Сторожинец Черновицкой области представители духовенства Украинской православной церкви Московского патриархата препятствовали работе журналистки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт массовой информации.

Сообщается, что 17 февраля группа верующих и представителей духовенства УПЦ препятствовала выполнению профессиональных обязанностей журналистки интернет-издания "Чернівці.Online" Галине Еремице. В частности, инцидент произошел во время освещения собрания сторонников церкви, на котором присутствовали и представители СМИ.

Так, во время видеосъемке люди "кричали, дергали за одежду, требовали прекратить видеосъемку", а также вырвали из рук удостоверение журналистки. Кроме того, она пыталась позвать правоохранителей, но они, по ее словам, не отреагировали на ее обращение. После инцидента журналистка написала заявление в полицию.

Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, правоохранители проверяют информацию о препятствовании журналистке.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине на религиозной почве.

Добавим, в Православную церковь Украины по состоянию на 18 февраля перешли уже 320 приходов.