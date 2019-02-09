СБУ викрила плани РФ дестабілізувати ситуацію в Україні

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

В СБУ розповіли алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою

Служба безпеки України (СБУ) викрила плани спецслужб РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні на релігійному ґрунті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ і підлеглі їм МДБ "ЛНР/ДНР" здійснюють пошук виконавців, які за 2 тис. доларів готові зробити підпали культових споруд УПЦ МП. За умови надання в якості звіту відеозапису злочинних дій, зловмисник пообіцяв прислати дві тисячі доларів на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків", - зазначили у спецслужбі.

У СБУ розповіли алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою.

"Намалювати на місці будь-якої із запропонованих символів; Почати зйомку, зняти темряву і момент загоряння. Зняти секунд 10 горіння. Дотла палити не обов'язково, головне, щоб будівля храму почала горіти. Об'єкт будь-якої. На вибір. Обов'язково Московський патріархат. На акцію телефон брати без сім-карти, у момент зйомки поставити телефон в авіа режим, щоб труба не засвітилася на якому-небудь вай-фаї", - йдеться в повідомленні.

"Службою безпеки України вже припинена спроба залучення громадянина України до вчинення на замовлення російської сторони такого злочину. Однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби триває", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, співробітники СБУ, які залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП, відкрили кримінальну праву за фактом недостачі предметів, що мають культурну цінність.