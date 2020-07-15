У Чернівецькій області допомогу виплатили майже всім постраждалим від негоди

Практично всі мешканці Чернівецької області, які зазнали збитків через повені, отримали компенсації. Тим, які залишилися допомогу виплатять до кінця тижня.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Так, людям, чиї будинки зруйнувала вода, виплатили по 300 тисяч гривень; власникам будинків, які необхідно капітально ремонтувати - по 50 тисяч; людям, чиє житло пошкоджено - 20 тисяч.

"В окремих районах, постраждалих від повені, гроші вже виплачені на 90-97%. В інших - до кінця тижня їх отримають всі постраждалі", - кажуть в ОДА.

Також зазначається, що через негоду без газу зараз частково залишаються 14 сіл у Вижницькому та Кіцманському районах. Служби намагаються відновити газопостачання.

Нагадаємо, наприкінці червня уряд виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.

Також РБК-Україна писало, що 3 липня Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.

Відзначимо, в червні-липні негода і сильні зливи пошкодили інфраструктуру в сотнях населених пунктів на заході України.

При цьому в Івано-Франківській області жертвами повеней стали чотири людини.