У Чернівецькій області негода заблокувала міжнародну трасу

Високовольтної лінії обірвав вітер, і вони впали на трасу

Из-за сильного ветра в Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией упали провода высоковольтной линии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечается, из-за этого движение по международной трассе перекрыли. Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно. На место происшествия вызвали аварийные службы.

"В селе Тереблече близ пункта пропуска "Порубное" оборваны высоковольтные линии. Они упали на проезжую часть, поэтому движение по международной трассе перекрыли", - рассказали правоохранители.

Фото: последствия непогоды (ukrinform.ua)

Напомним, из-за сильного ветра с порывами 35-40 м/с во Львовской области до конца суток объявили штормовое предупреждение. Непогода во Львове уже нанесла значительный ущерб. В частности, сильный ветер сваливает деревья, срывает крыши, по меньшей мере на одну машину упало дерево и еще на две ветер отбросил мусорный бак.

РБК-Украина писало, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек.