У Чернівецькій області чоловік стріляв у поліцейських, є постраждалі

Фото: затримання нападника (npu.gov.uа)

Усіх поранених під час стрілянини було госпіталізовано до лікарні

Сьогодні, 10 червня, у Чернівецькій області затримали чоловіка, який намагався втекти від правоохоронців. Під час втечі він поранив двох поліцейських з пістолету.

Про це повідомляє прес-служба Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

Як повідомляється, оперативники управління стратегічних розслідувань отримали та підтвердили інформацію, що 36-річний іноземець готує розбійний напад на приватний будинок місцевого мешканця. Після чого для його затримання був направлений спецпідрозділ КОРД, який влаштував засідку у будинку місцевого мешканця.

Вночі розбійник проник до будинку місцевого мешканця через вікно підвального приміщення, де наштовхнувся на спецпризначенців. Після цього він дістав вогнепальну зброю та почав стріляти по правоохоронцям, внаслідок чого двоє отримали поранення. У відповідь поліцейські застосували зброю та поранили нападника у стегно, після чого він був затриманий.

Як зазначається, затримання нападника проводилося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Усіх постраждалих під час стрілянини було госпіталізовано до лікарні.

Раніше нападник вже був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі і розбійного нападу.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали двох зловмисників, які викрали у місцевого підприємця 4,5 мільйона гривень.

Також РБК-Україна писало, що на ринку "7-й кілометр" в Одесі невідомі зі стріляниною вчинили погром магазину тканин.

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Автор: Андрій Козловський