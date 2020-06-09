У Львові затримали злодіїв, які викрали у підприємця 4,5 млн гривень

Фото: затримання злодіїв (mvs.gov.ua)

Очевидці чули стрілянину

У Львові правоохоронці затримали двох зловмисників, які викрали у місцевого підприємця 4,5 мільйона гривень. Очевидці чули постріли в районі, де були затримані злодії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та місцеве ЗМІ "Варта-1".

За даними відомства, зловмисники напали на підприємця у мікрорайоні "Сихів" та забрали у нього сумку з грошима. При собі чоловік мав 4,5 млн гривень. Зловмисників затримали невдовзі після скоєння злочину.

Зазначається, що нападники є місцевими жителями, один з них вже має судимість за тяжкий злочин. Злочинці намагалися втекти від правоохоронців та чинили опір.

За даними місцевих жителів, в районі, де затримали зловмисників, було чутно постріли, а також бачили людей у військовій формі. Очевидці говорять, що поряд з місцем затримання гуляли діти.

Дії нападників кваліфікували за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту, в результаті якої декілька осіб отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що на ринку "7-й кілометр" в Одесі невідомі зі стріляниною вчинили погром магазину тканин.

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Автор: Дмитро Левицький