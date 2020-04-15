ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області коронавірусом заразився співробітник ДФС

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 21:48
У Чернівецькій області коронавірусом заразився співробітник ДФС
Ілюстративне фото (twitter.com/SFSofUkraine)

У співробітника ГФС коронавірус підтвердили після трьох тестів

У Чернівецькій області у співробітника Державної фіскальної служби лабораторно підтвердили зараження коронавірусом. Про це Facebook повідомив начальник Головного управління ДФС в Чернівецькій області Михайло Сеничак.

За його словами, у співробітника ДФС коронавірус підтвердили після трьох тестів.

"Попри те, що з перших днів поширення COVID-19 у Чернівецькій області ми вжили відповідних заходів і перейшли на особливий режим роботи, після двох негативних результатів третій тест підтвердив захворювання у співробітника ГУ ДФС в Чернівецькій області", - повідомив Сеничак.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що один з військовослужбовців Національної гвардії заразився коронавірусом. Військового госпіталізували в Харківській госпіталі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, Державна прикордонна служба повідомила, що один з її працівників заразився коронавірусом. Вірус виявили у прикордонника одного з підрозділів в Закарпатській області. Це перший випадок зараження інфекцією в прикордонній службі.

У США коронавірусом заразилися понад 9,2 тис. медиків ЄС підготував "дорожню карту" для зняття карантину: коли відкриють кордони
Новини України ДФСЧерновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся